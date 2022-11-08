Брутер: России нельзя вести переговоры с Киевом на условиях Зеленского

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что, если Кремль даст согласие на условия украинского лидера Владимира Зеленского относительно переговоров по урегулированию военного конфликта, то это снизит значимость спецоперации на Украине.

"Если Россия пойдет на такие условия, то зачем всё это нужно было? Главное, чего не было сделано в военной операции с самого начала, это не было сделано целеположение, под него не были подведены соответствующие ресурсы и дальше не было принято политическое решение. Именно такой вариант, эта триада остается невыполненной на сегодняшний день", — приводит его слова ФАН.

Также эксперт отметил, что США приказали президенту Украины делать вид, что киевский режим готов к переговорам, однако они готовы это сделать после исполнения Россией ряда условностей.