Кива: США заявляют о 100 тыс. погибших среди украинских военнослужащих

Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о высоком уровне потерь Украины.

Об этом сообщает в своём Telegram-канале бывший нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива.

По его словам, говорится о 100 тысячах погибших среди украинских солдат и о 40 тысячах погибших среди гражданского населения.

По данным американского генерала, с Украины уехало 15 миллионов человек. Эти все люди считаются беженцами.

"В случае продолжения существующего военного конфликта, эти цифры уже в ближайшее время могут удвоиться. Зеленский действительно оказался могильщиком для Украины", — подытожил Кива.