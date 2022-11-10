Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о высоком уровне потерь Украины.
Об этом сообщает в своём Telegram-канале бывший нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива.
По его словам, говорится о 100 тысячах погибших среди украинских солдат и о 40 тысячах погибших среди гражданского населения.
По данным американского генерала, с Украины уехало 15 миллионов человек. Эти все люди считаются беженцами.
"В случае продолжения существующего военного конфликта, эти цифры уже в ближайшее время могут удвоиться. Зеленский действительно оказался могильщиком для Украины", — подытожил Кива.
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