Политолог Ищенко: Россия вряд ли откроет второй фронт на Западной Украине

Руководство РФ, скорее всего, не станет открывать второй фронт на Западной Украине, так как для реализации этой цели не хватит группировки войск, базирующейся на территории Белоруссии. Такое мнение выразил политолог и военный эксперт Ростислав Ищенко.

В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что в составе боевой группировки РФ и Белоруссии в общей сложности числятся порядка 60 тысяч военнослужащих. При этом эксперт подчеркнул: на Западной Украине проживают около пяти миллионов человек.

Как пояснил военспец, существующая группировка войск не сможет контролировать огромную территорию от Тернополя до Луцка. По словам Ищенко, в теории она способна участвовать в блокировке или штурме Киева, если российское командование примет соответствующее решение.

"Что касается Западной Украины, нет абсолютно никаких свидетельств о том, что там монтируется группировка, которая могла бы решить подобного рода задачи", — уточнил политолог.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. Такое соглашение было достигнуто во время саммита СНГ в Санкт-Петербурге.