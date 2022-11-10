Руководство РФ, скорее всего, не станет открывать второй фронт на Западной Украине, так как для реализации этой цели не хватит группировки войск, базирующейся на территории Белоруссии. Такое мнение выразил политолог и военный эксперт Ростислав Ищенко.
В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что в составе боевой группировки РФ и Белоруссии в общей сложности числятся порядка 60 тысяч военнослужащих. При этом эксперт подчеркнул: на Западной Украине проживают около пяти миллионов человек.
Как пояснил военспец, существующая группировка войск не сможет контролировать огромную территорию от Тернополя до Луцка. По словам Ищенко, в теории она способна участвовать в блокировке или штурме Киева, если российское командование примет соответствующее решение.
"Что касается Западной Украины, нет абсолютно никаких свидетельств о том, что там монтируется группировка, которая могла бы решить подобного рода задачи", — уточнил политолог.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. Такое соглашение было достигнуто во время саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
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