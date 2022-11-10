Журналист Никита Третьяков рассказал, какую зарплату получил за полный месяц службы в российской армии. В военкомат он пришёл сам, не дожидаясь повестки в рамках частичной мобилизации.
Он написал в соцсетях, что получил более 222 тысяч рублей, 173 тысячи из которых составила президентская надбавка, а 48 тысяч — это денежное довольствие с учётом должности, звания и всех положенных надбавок.
При этом пока Третьяков не находится непосредственно в зоне боевых действий.
По его словам, после отправки на Украину сумма выплат должна возрасти.
Также в полном объёме и по той же схеме получили выплаты и боевые товарищи журналиста, которые отслужили полный календарный месяц.
У всех вышло после вычета налогов не менее 190 тысяч рублей, заключил он.
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