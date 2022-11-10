Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит

Telegram-канал "Архангел спецназа" опубликовал обращение бойца, который сейчас в составе российской группировки уходит из Херсона. Честное. Без громких заявлений.
"Любой, кто провел на Херсонском или Запорожском фронте последний месяц все видел и все понимал", — говорит спецназовец.
По его словам, главным делом армии в Херсоне и на его рубежах была эвакуация мирного населения. Солдаты на переднем крае всё это время сдерживали ВСУ, отражая атаки, чтобы дать возможность как можно большему числу людей покинуть опасную зону. И они эту задачу выполнили "на отлично".
"Теперь предстоит организованный (манёвр готовился, поверьте) манёвр по переброске войск на подготовленные (!) оборонительные рубежи, — пишет боец (пунктуация и стилистика сохранены), отмечая, что по трассе Херсон — Мелитополь создана (как и в Запорожье) глубоко эшелонированная оборона — "с бетонными "зубами дракона" и стационарными ДОТами".
И никакого непонимания в рядах военных нет, "бойцы верят командованию и готовы выполнять любые задачи".
Обращаясь к тем, кто следит за развитием событий, спецназовец посоветовал "не поддаваться панике".
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.