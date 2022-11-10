Ключевые моменты доклада Суровикина по Херсону

Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отступить из города Херсон и установить новую линию обороны вдоль реки Днепр.

Решение было принято, напомню, после доклада генерала армии Сергея Суровикина, командующего СВО на Украине.

Одна из заявленных целей этого шага — занять лучшие позиции и спасти жизни солдат и гражданских лиц.

О чём говорил Суровикин в своём докладе

ВСУ бьют по гражданскому населению

Украинские войска наносят "неизбирательные удары" по Херсону. Снаряды поражают школы и больницы. Жизни людей находятся в постоянной опасности из-за обстрелов.

По словам генерала, второй целью ВСУ являются центры гуманитарной помощи и маршруты эвакуации гражданских лиц через реку Днепр.

Причины вывода войск

По словам Суровикина, продолжающиеся украинские ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, расположенной недалеко от Херсона, представляют серьезную опасность как для военных, так и для гражданских лиц на правом берегу Днепра.

Дамба уже была повреждена в результате украинских атак, и еще один удар может привести к затоплению больших территорий и, как следствие, массовым жертвам среди гражданского населения. Кроме того, это оставило бы войска РФ отрезанными от остальных сил.

Шойгу согласился с аргументами Суровикина и приказал перегруппировать силы на левый берег Днепра.

Успешная оборона и контрнаступления

"Генерал Армагеддон" сообщил, что российским военным ранее удавалось успешно отражать наступления ВСУ как в Херсонской области, так и в Донбассе. Так, к примеру, были отбиты атаки из города Купянск, захваченного противником в сентябре, на ЛНР. Аналогичное наступление было предотвращено в районе Красного Лимана в Донбассе.

По словам Суровикина, в некоторых районах российские войска начали контрнаступление.

Российские и украинские потери

Командующий СВО повторил то, о чём Минобороны регулярно сообщает в своих оперативных сводках:

ВСУ, атакуя, несут большие потери. По оценкам, только в октябре они потеряли более 12 тысяч солдат, более 200 танков и 800 других бронированных машин, 18 боевых самолетов:

"В период с августа по октябрь украинские атаки только в Херсонской области стоили Киеву более 9500 жертв".

Что касается наших потерь, то Суровикин цифр не назвал, но отметил, что они были ”в семь-восемь раз ниже".

Переселение мирных жителей Херсона

"Российские войска помогли всем гражданским лицам, желающим покинуть город Херсон, перебраться на левый берег Днепра. Более 115 тысяч человек покинули город за последние недели, — сказал генерал главе МО РФ. — Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность”.

Ситуация на линии фронта

"Российским войскам удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта, несмотря на продолжающиеся украинские атаки", — сообщил Суровикин, отметив, что частичная мобилизация, проходившая в России с конца сентября по начало ноября, позволила создать резервы и значительно повысить боевые возможности.

Войска, которые будут выведены с правого берега Днепра, также могут быть направлены для поддержки наступательных операций на других участках фронта, добавил он.

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