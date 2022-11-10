Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Ключевые моменты доклада Суровикина по Херсону

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отступить из города Херсон и установить новую линию обороны вдоль реки Днепр.

Ключевые моменты доклада Суровикина по Херсону

Решение было принято, напомню, после доклада генерала армии Сергея Суровикина, командующего СВО на Украине.

Одна из заявленных целей этого шага — занять лучшие позиции и спасти жизни солдат и гражданских лиц.

О чём говорил Суровикин в своём докладе

ВСУ бьют по гражданскому населению

Украинские войска наносят "неизбирательные удары" по Херсону. Снаряды поражают школы и больницы. Жизни людей находятся в постоянной опасности из-за обстрелов.

По словам генерала, второй целью ВСУ являются центры гуманитарной помощи и маршруты эвакуации гражданских лиц через реку Днепр.

Причины вывода войск

По словам Суровикина, продолжающиеся украинские ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, расположенной недалеко от Херсона, представляют серьезную опасность как для военных, так и для гражданских лиц на правом берегу Днепра.

Дамба уже была повреждена в результате украинских атак, и еще один удар может привести к затоплению больших территорий и, как следствие, массовым жертвам среди гражданского населения. Кроме того, это оставило бы войска РФ отрезанными от остальных сил.

  • Шойгу согласился с аргументами Суровикина и приказал перегруппировать силы на левый берег Днепра.

Успешная оборона и контрнаступления

"Генерал Армагеддон" сообщил, что российским военным ранее удавалось успешно отражать наступления ВСУ как в Херсонской области, так и в Донбассе. Так, к примеру, были отбиты атаки из города Купянск, захваченного противником в сентябре, на ЛНР. Аналогичное наступление было предотвращено в районе Красного Лимана в Донбассе.

По словам Суровикина, в некоторых районах российские войска начали контрнаступление.

Российские и украинские потери

Командующий СВО повторил то, о чём Минобороны регулярно сообщает в своих оперативных сводках:

  • ВСУ, атакуя, несут большие потери. По оценкам, только в октябре они потеряли более 12 тысяч солдат, более 200 танков и 800 других бронированных машин, 18 боевых самолетов:

"В период с августа по октябрь украинские атаки только в Херсонской области стоили Киеву более 9500 жертв".

Что касается наших потерь, то Суровикин цифр не назвал, но отметил, что они были ”в семь-восемь раз ниже".

Переселение мирных жителей Херсона

"Российские войска помогли всем гражданским лицам, желающим покинуть город Херсон, перебраться на левый берег Днепра. Более 115 тысяч человек покинули город за последние недели, — сказал генерал главе МО РФ. — Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность”.

Ситуация на линии фронта

"Российским войскам удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта, несмотря на продолжающиеся украинские атаки", — сообщил Суровикин, отметив, что частичная мобилизация, проходившая в России с конца сентября по начало ноября, позволила создать резервы и значительно повысить боевые возможности.

Войска, которые будут выведены с правого берега Днепра, также могут быть направлены для поддержки наступательных операций на других участках фронта, добавил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Россия уходит за Днепр (полное видео доклада Суровикина Шойгу 09.11.2022)
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы херсон сергей шойгу сергей суровикин
Новости
Ветеран разведки Риттер: Вашингтон готовит неприятный манёвр для РФ в Одессе
WSJ: США отказали Украине в поставках БПЛА Gray Eagle, опасаясь эскалации
Соловьёв: военные бригады из КНР, КНДР и Африки могут сражаться на стороне РФ
NBC: Запад ждёт зимы для переговоров России и Украины
CNBC: ЕС выступил едиными фронтом против инфляционного закона Байдена
Марков о тактике для победы РФ в СВО: "Жёстче надо, жёстче"
Байден: "Путина не будет на G20 — обсудим Украину"
Марков о версии "предательства Кремля": Есть огромные ошибки и трагедии
Искусственный интеллект может заменить водителей: В машину "прошивают" ПДД
Писатель Кот о смерти протоиерея Васильева на СВО: Пример, как надо жить
Популярное
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции

На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.

В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Силовые структуры
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Военные новости
"Договорняков" нет: ВС РФ оставляют Херсон по оперативным причинам
Силовые структуры
Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Силовые структуры
В Житомире в результате обстрела погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко
Силовые структуры
Откинувший рукой две украинские гранаты военный ВС РФ объяснил свой поступок
Ходаковский: Суровикину скоро придётся сделать трудное заявление по Херсону
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикину скоро придётся сделать трудное заявление по Херсону
Последние материалы
Ключевые моменты доклада Суровикина по Херсону
Ветеран разведки Риттер: Вашингтон готовит неприятный манёвр для РФ в Одессе
WSJ: США отказали Украине в поставках БПЛА Gray Eagle, опасаясь эскалации
Соловьёв: военные бригады из КНР, КНДР и Африки могут сражаться на стороне РФ
NBC: Запад ждёт зимы для переговоров России и Украины
CNBC: ЕС выступил едиными фронтом против инфляционного закона Байдена
Марков о тактике для победы РФ в СВО: "Жёстче надо, жёстче"
Байден: "Путина не будет на G20 — обсудим Украину"
Марков о версии "предательства Кремля": Есть огромные ошибки и трагедии
Искусственный интеллект может заменить водителей: В машину "прошивают" ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников