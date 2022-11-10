МК: командующий СВО Суровикин начинает в Херсоне с нуля

Отвод войск РФ из Херсона на левый берег Днепра — это не хитрый план командующего СВО Сергея Суровикина, а столкновение реальности с красивой презентацией, считает обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

По его словам, вопросов к солдатам нет, есть только восхищение их героизмом. Журналист обратил внимание, что единое командование сформировано лишь месяц назад, а поручение Владимира Путина привести нормативы обеспечения армии в соответствие с её потребностями прозвучало "только сейчас".

Херсон показал, в каком состоянии находятся оснащение, количественный состав ВС РФ. Реальность, по словам Попова, болезненная, неприятная, но неадекватная.

Обозреватель назвал принятое решение своеобразным "обнулением". Он спрогнозировал, что армия начнёт "закапываться в землю", чтобы добиться стабилизации фронта. Будут наноситься ракетные удары в тылу врага, однако серьёзных изменений в ближайшее время ждать не стоит.

Суровикин наладит систему командования, назначит на ключевые посты офицеров с опытом, укрепит личный состав при помощи мобилизованных, организует связь, чтобы группировка превратилась в армию военного времени, пишет Попов.