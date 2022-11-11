Леонков: Киев готовит провокацию в Херсоне, чтобы обвинить РФ в геноциде

Киевский режим обязательно воспользуется перегруппировкой российских войск, в ходе которой ВС РФ были выведены из Херсона, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, диверсанты ВСУ превратят в руины главную улицу города и выдадут результат за действия союзников. После этого Владимир Зеленский запишет видеообращение на фоне похожих декораций.

Это будет сделано для того, чтобы ВКС РФ нанесли удар "Кинжалами" по ложным координатам в Херсоне, пытаясь ликвидировать украинского главнокомандующего.

Затем Киев устроит истерику в ООН по поводу "убийства мирного населения". Украина постарается обвинить Россию в геноциде и обеспечить её исключение из Совбеза международной организации.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что уже весной ВСУ пополнят тысячи обученных в Британии солдат.