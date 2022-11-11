Киевский режим обязательно воспользуется перегруппировкой российских войск, в ходе которой ВС РФ были выведены из Херсона, уверен военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, диверсанты ВСУ превратят в руины главную улицу города и выдадут результат за действия союзников. После этого Владимир Зеленский запишет видеообращение на фоне похожих декораций.
Это будет сделано для того, чтобы ВКС РФ нанесли удар "Кинжалами" по ложным координатам в Херсоне, пытаясь ликвидировать украинского главнокомандующего.
Затем Киев устроит истерику в ООН по поводу "убийства мирного населения". Украина постарается обвинить Россию в геноциде и обеспечить её исключение из Совбеза международной организации.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что уже весной ВСУ пополнят тысячи обученных в Британии солдат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить общение с РФ продемонстрировало трещину в НАТО, пишет Cumhuriyet.