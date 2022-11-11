Министр обороны Украины: вскоре ВСУ усилят тысячи обученных в Британии солдат

Предполагаемая зимняя пауза в ходе боевых действий будет использована Украиной для усиления армии: в Великобритании успеют пройти подготовку тысячи солдат ВСУ.

Несмотря на бравурные заявления Киева, украинские боевики не могут похвастаться какими-либо серьёзными успехами на фронте. С наступлением холодов спецоперация и вовсе замедлится, уверен глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Мы используем это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и ротации, и мы хорошо их подготовим", — заявил он в интервью агентству Reuters.

По словам министра, весной на Украину вернутся тысячи солдат, которые сейчас изучают тактику и вооружение НАТО под руководством британских инструкторов.