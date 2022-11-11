Предполагаемая зимняя пауза в ходе боевых действий будет использована Украиной для усиления армии: в Великобритании успеют пройти подготовку тысячи солдат ВСУ.
Несмотря на бравурные заявления Киева, украинские боевики не могут похвастаться какими-либо серьёзными успехами на фронте. С наступлением холодов спецоперация и вовсе замедлится, уверен глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
"Мы используем это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и ротации, и мы хорошо их подготовим", — заявил он в интервью агентству Reuters.
По словам министра, весной на Украину вернутся тысячи солдат, которые сейчас изучают тактику и вооружение НАТО под руководством британских инструкторов.
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