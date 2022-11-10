Рогов опасается переброски сил ВСУ с херсонского направления на запорожское

По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, часть подразделений ВСУ, вполне возможно, будет передислоцирована с херсонского направления на линию фронта в Запорожье, где из-за этого положение может осложниться.

"Вероятно, что после оставления Херсона нашими войсками часть резерва ВСУ будет переброшена на Запорожскую линию боевого соприкосновения. Очевидно, что в таком случае на нашей линии боевого соприкосновения начнётся обострение ситуации", — спрогнозировал Рогов в своём Telegram-канале.

Вместе с тем Рогов уверен, что сил и резервов российским военным на этом участке фронта для обороны хватит. Залог успеха ВС РФ здесь — "очень грамотное командование и профессионально выполняющие свою работу ребята", подчеркнул член администрации региона.

"Будет непросто, местами даже тяжело, но мы выстоим и победим", — уверен Рогов.