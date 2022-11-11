Переброска частей российской армии на левый берег Днепра завершилась в 5:00 утра, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, все российские военные были переправлены на другой берег. Ни одна единица военной техники и вооружения не осталась в Херсоне.
При переброске войск не было допущено потерь среди личного состава, добавили в оборонном ведомстве.
В среду, 9 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".