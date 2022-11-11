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Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские военные сегодня ушли из Херсона. ВСУ, напротив, в него заходят. На некоторых зданиях уже появились украинские флаги.

Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила

Однако, уверен полковник запаса Анатолий Матвийчук, в Киеве прекрасно понимают: Россия ему Херсон не оставит и новые бои впереди.

"Российское командование сейчас делает шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд", — сказал отставной офицер спецназа "Царьграду".

По его словам, военной победы украинской армии в данном случае нет, потому что слишком много людей и техники она на херсонском направлении потеряла. И теперь за помпезностью входа ВСУ в город и созданием видимости налаживания в нём мирной жизни (уже в соцсетях полно роликов о том, как украинские военные разминируют местность) Киев скрывает истинную цель — восстановить свои силы. Ни о каком продолжении боёв они сейчас и помыслить не могут.

При этом военные власти Незалежной понимают: рано или поздно, но ВС РФ будут отбивать Херсон. Откуда такая уверенность? Всё просто: де-юре это наша территория, а Россия своих не бросает. Кстати, именно об этом говорят и бойцы спецназа, сегодня покинувшие Херсон.

"Теперь уже ВСУ будут готовить город к обороне", — говорит Матвийчук.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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