БПЛА "Ланцет" ВС РФ уничтожил машину ВС Украины на Херсонском направлении

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают об очередном успехе на фронте. Дрон-камикадзе "Ланцет" ликвидировал автомобиль с боевиками украинской армии.

БПЛА "Ланцет" уничтожил машину ВСУ

Из зоны спецоперации сообщается, что противник пытался перебросить боеприпасы на позиции на Херсонском направлении. Средствами воздушной разведки российской армии боевики были обнаружены. С помощью беспилотника "Ланцет" нанесён точный удар по врагу. "Боевики остались без БК", — пишут военкоры.

Барражирующие боеприпасы хорошо зарекомендовали себя в боях, поэтому на фронте их количество надо увеличивать, считает военный обозреватель Борис Рожин.