Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают об очередном успехе на фронте. Дрон-камикадзе "Ланцет" ликвидировал автомобиль с боевиками украинской армии.
Из зоны спецоперации сообщается, что противник пытался перебросить боеприпасы на позиции на Херсонском направлении. Средствами воздушной разведки российской армии боевики были обнаружены. С помощью беспилотника "Ланцет" нанесён точный удар по врагу. "Боевики остались без БК", — пишут военкоры.
Барражирующие боеприпасы хорошо зарекомендовали себя в боях, поэтому на фронте их количество надо увеличивать, считает военный обозреватель Борис Рожин.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".