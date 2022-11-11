Рожин: фронт требует кратного увеличения количества БПЛА "Ланцет" в зоне СВО

Барражирующие боеприпасы хорошо зарекомендовали себя ещё во время войны в Карабахе. Поэтому беспилотники "Ланцет" необходимо активнее внедрять в СВО на Украине. Такого мнения придерживается военный эксперт и обозреватель Борис Рожин. Он считает, что фронт требует кратного увеличения числа таких дронов-камикадзе.

Рожин информирует, что работа барражирующих боеприпасов "Ланцет" ВС России ведёт к росту потерь ВСУ.

"Нужно больше "Ланцетов" и не только. Стоит также отметить, что текущая рекламная кампания "Ланцетов" за счёт ВСУ и Натовских вооружений фактически формирует будущий рынок для экспорта российских БПЛА за рубеж после окончания СВО", — резюмировал обозреватель.