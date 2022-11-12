Сотрудники СБУ избивали и пытали пленных "крымским загаром", рассказал освобождённый сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов.
По словам освобождённого из плена бойца, задача СБУшников максимально запугать пленных.
"Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову. — Прим. ред.), наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь "крымский загар" как минимум, а потом по проступкам", — пояснил боец РИА Новости.
"Крымским загаром" националисты называют сильные удары по спине. Бьют пленных так, чтобы оставались гематомы, рассказал боец. По его словам, у СБУшников стоит задача запугать и "сломать" военнопленных, а какими методами, зависит от цели допроса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом, пишет Financial Times.