Сержант НМ ДНР: СБУ пытали пленных "крымским загаром"

Сотрудники СБУ избивали и пытали пленных "крымским загаром", рассказал освобождённый сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов.

По словам освобождённого из плена бойца, задача СБУшников максимально запугать пленных.

"Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову. — Прим. ред.), наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь "крымский загар" как минимум, а потом по проступкам", — пояснил боец РИА Новости.

"Крымским загаром" националисты называют сильные удары по спине. Бьют пленных так, чтобы оставались гематомы, рассказал боец. По его словам, у СБУшников стоит задача запугать и "сломать" военнопленных, а какими методами, зависит от цели допроса.