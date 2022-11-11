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Прилепин о переговорах с Украиной: Замирим, а потом как-нибудь отыграем обратно

Силовые структуры

Писатель Захар Прилепин призвал россиян морально готовиться к мирным переговорам с Украиной.

Прилепин о переговорах с Украиной: Замирим, а потом как-нибудь отыграем обратно

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" объяснил, что глядя трезвым умом на СВО, можно понять, что ВС РФ пока не в силах брать крупные украинские города.

Он рассказал о тактике, которой, по его мнению, придерживалась Россия в последнее время.

"Российская власть решила — сейчас мы как-нибудь всех перехитрим. Потому что сейчас у нас что-то не очень получилось. Сейчас мы заморозим Украину, может быть с республиканцами как-нибудь там получится, Европу мы там оставим без газа, нефти, света, тепла. Они вступят в переговоры, и мы начнём длинные переговоры, будем долго переговариваться", — объяснил писатель своё видение ситуации.

Он отметил, что если сейчас не получилось, то может получиться попозже.

"Замирим, а потом как-нибудь отыграем обратно", — сказал Прилепин.

Ранее Захар Прилепин заявил, что ВСУ попытаются взять Белгородскую область с целью последующего обмена её на Крым.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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