Прилепин о переговорах с Украиной: Замирим, а потом как-нибудь отыграем обратно

Писатель Захар Прилепин призвал россиян морально готовиться к мирным переговорам с Украиной.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" объяснил, что глядя трезвым умом на СВО, можно понять, что ВС РФ пока не в силах брать крупные украинские города.

Он рассказал о тактике, которой, по его мнению, придерживалась Россия в последнее время.

"Российская власть решила — сейчас мы как-нибудь всех перехитрим. Потому что сейчас у нас что-то не очень получилось. Сейчас мы заморозим Украину, может быть с республиканцами как-нибудь там получится, Европу мы там оставим без газа, нефти, света, тепла. Они вступят в переговоры, и мы начнём длинные переговоры, будем долго переговариваться", — объяснил писатель своё видение ситуации.

Он отметил, что если сейчас не получилось, то может получиться попозже.

"Замирим, а потом как-нибудь отыграем обратно", — сказал Прилепин.

Ранее Захар Прилепин заявил, что ВСУ попытаются взять Белгородскую область с целью последующего обмена её на Крым.