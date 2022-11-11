Писатель Захар Прилепин призвал россиян морально готовиться к мирным переговорам с Украиной.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" объяснил, что глядя трезвым умом на СВО, можно понять, что ВС РФ пока не в силах брать крупные украинские города.
Он рассказал о тактике, которой, по его мнению, придерживалась Россия в последнее время.
"Российская власть решила — сейчас мы как-нибудь всех перехитрим. Потому что сейчас у нас что-то не очень получилось. Сейчас мы заморозим Украину, может быть с республиканцами как-нибудь там получится, Европу мы там оставим без газа, нефти, света, тепла. Они вступят в переговоры, и мы начнём длинные переговоры, будем долго переговариваться", — объяснил писатель своё видение ситуации.
Он отметил, что если сейчас не получилось, то может получиться попозже.
"Замирим, а потом как-нибудь отыграем обратно", — сказал Прилепин.
Ранее Захар Прилепин заявил, что ВСУ попытаются взять Белгородскую область с целью последующего обмена её на Крым.
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