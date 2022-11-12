Военный ВСУ случайно заснял попадание БПЛА "Ланцет" ВС РФ в свою бронемашину

Военнослужащий Украины, снимая на видео свой зенитно-ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", стал невольным свидетелем попадания в него беспилотника-камикадзе. Событие произошло в районе Артёмовска.

Видеоролик был размещён в Telegram-канале Dambiev. Известно, что в бронемашину попал барражирующий боеприпас типа "Ланцет".

Напоминаем, что российская компания ZALA Aero производит дроны-камикадзе "Ланцет", которые имеют новые названия "Изделие-51" и "Изделие-52". Фирма также создала цифровую карту Украины для обучения курсантов.

Ранее сообщалось, что применение БПЛА "Ланцет" повысило боевую эффективность ВС РФ в зоне СВО.