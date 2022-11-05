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БПЛА "Ланцет" повысили эффективность боевых действий ВС РФ на передовой

Силовые структуры

Результативность ведения боевых действий ВС РФ повысилась после начала применения в зоне СВО барражирующих боеприпасов "Ланцет", пишет "Военное обозрение".

Официальное наименование оружия — "Изделие-51" и "Изделие-52". Базовый вариант беспилотника с боевой частью весом в 3 килограмма и двумя X-образными крыльями называется "Изделие-52", а "Изделие-51" представляет собой усиленный БПЛА с 5-килограммовой боевой частью и одним Х-образным крылом.

Дроны успешно поражают военные цели. К примеру, недавно был нанесён удар по самоходным артиллерийским установкам из США на Николаево-Криворожском направлении.

Высокую эффективность барражирующих боеприпасов отметил и военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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БПЛА "Ланцет" повысили эффективность боевых действий ВС РФ на передовой
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