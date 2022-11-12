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Крамник посоветовал использовать опыт 1944 года для возвращения Херсона

Силовые структуры

Поскольку Херсонская область является субъектом Российской Федерации, оставленный Херсон придётся в какой-то момент возвращать обратно. Возможно, пригодится опыт освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Об этом заявил военный аналитик Илья Крамник.

Крамник посоветовал использовать опыт 1944 года для возвращения Херсона

Тогда Красная армия нанесла главный удар с севера от Кривого Рога группировкой 46-й и 8-й гвардейских армий и 23-й танковой армией, а также конно-механизированной группой Плиева. Находящаяся за Днепром 28-я армия и другие подразделения атаковали позиции противника дробящими ударами.

В итоге в ночь на 12 марта 1944 года и 13 марта наши войска заняли Херсон.

"Но к этому моменту немцы уже бросали позиции по Днепру и откатывались на запад, пока им не перерезали пути отступления. Откатиться успели не все", — отметил эксперт.

Крамник полагает, что для возвращения Херсона нашим войскам следует сначала взять Киев, Черкассы и Днепропетровск, поскольку противник может обозревать с вышек низкий и плоский левый берег на 50 километров на юг и восток.

Ранее сообщалось, что военный ВСУ случайно заснял атаку БПЛА "Ланцет" ВС РФ по своей бронемашине.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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