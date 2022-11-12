В Польше хотят заставлять беженцев из Украины письменно осуждать Степана Бандеру.
"Декларацию лояльности украинцев" предложила ввести партия "Конфедерация короны польской".
В документе каждый украинец должен подписаться под "бумагой", что он осведомлен о массовых преступлениях Украинской повстанческой армии* в отношении мирных граждан Польши в годы Второй Мировой, сообщает Kresy.pl.
Одновременно необходимо осудить террористическую и нелегальную деятельность других украинских националистов.
"Обязуюсь распространять знания о преступлениях бандеровцев в отношении гражданского населения после своего возвращения на Украину с целью укрепления польско-украинских отношений в духе дружбы и уважения", — сказано в декларации.
* - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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