В Польше хотят заставлять украинских беженцев письменно осуждать Бандеру

В Польше хотят заставлять беженцев из Украины письменно осуждать Степана Бандеру.

"Декларацию лояльности украинцев" предложила ввести партия "Конфедерация короны польской".

В документе каждый украинец должен подписаться под "бумагой", что он осведомлен о массовых преступлениях Украинской повстанческой армии* в отношении мирных граждан Польши в годы Второй Мировой, сообщает Kresy.pl.

Одновременно необходимо осудить террористическую и нелегальную деятельность других украинских националистов.

"Обязуюсь распространять знания о преступлениях бандеровцев в отношении гражданского населения после своего возвращения на Украину с целью укрепления польско-украинских отношений в духе дружбы и уважения", — сказано в декларации.

* - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.