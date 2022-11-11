Вооружённые силы Украины находятся на самых подступах к городу Херсону.
Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Однако он подчеркнул, специальные подразделения уже находятся в городе.
Позже прошла информация, что в Херсоне пропал интернет.
Тем временем воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".