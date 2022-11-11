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Зеленский: ВСУ уже на подступах к Херсону, но спецподразделения уже в городе

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины находятся на самых подступах к городу Херсону.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Однако он подчеркнул, специальные подразделения уже находятся в городе.

Позже прошла информация, что в Херсоне пропал интернет.

Тем временем воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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