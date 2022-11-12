Прилепин: "Россия будет воевать с Украиной, пока не победит саму себя"

Писатель Захар Прилепин уверен, что противостояние России и Украины может закончиться только подписанием капитуляции в Киеве.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что спецоперация на Украине не может закончиться мирными переговорами.

"Россия будет воевать с Украиной, пока не победит саму себя. Россия будет воевать сама с собой, пока не победит Украину", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Он отметил, что воевать с украинцами нужно, чтобы "возродить в себе русских".

"Наши враги совершенно здраво проговаривают свои ставки: распад России. Все чудища, зачатые в 1991 году ожили и кружат над нами кругами. Эта история может кончиться для России только подписанием их капитуляции в Киеве", — заявил литератор.

Писатель убеждён, что у "партии мира" не выйдет прекратить СВО.

Ранее Захар Прилепин отметил, что Россия не можем справиться с Украиной, обладая теми мощностями, которые наш олигархический капитализм накопил к 2022 году.