Писатель Захар Прилепин уверен, что противостояние России и Украины может закончиться только подписанием капитуляции в Киеве.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что спецоперация на Украине не может закончиться мирными переговорами.
"Россия будет воевать с Украиной, пока не победит саму себя. Россия будет воевать сама с собой, пока не победит Украину", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Он отметил, что воевать с украинцами нужно, чтобы "возродить в себе русских".
"Наши враги совершенно здраво проговаривают свои ставки: распад России. Все чудища, зачатые в 1991 году ожили и кружат над нами кругами. Эта история может кончиться для России только подписанием их капитуляции в Киеве", — заявил литератор.
Писатель убеждён, что у "партии мира" не выйдет прекратить СВО.
Ранее Захар Прилепин отметил, что Россия не можем справиться с Украиной, обладая теми мощностями, которые наш олигархический капитализм накопил к 2022 году.
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