Зеленский о наступлении армии РФ на Донбасс: "Там просто ад"

Владимир Зеленский рассказал о "невероятно жестоких" боях в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаки ВС РФ на Донбассе как крайне ожесточённое противостояние.

"Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал украинский лидер в своём ежедневном видеообращении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ встретят с украинскими флагами в Крыму, Мелитополе, Геническе и Донбассе.