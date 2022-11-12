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Зеленский о наступлении армии РФ на Донбасс: "Там просто ад"

Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал о "невероятно жестоких" боях в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаки ВС РФ на Донбассе как крайне ожесточённое противостояние.

"Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал украинский лидер в своём ежедневном видеообращении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ встретят с украинскими флагами в Крыму, Мелитополе, Геническе и Донбассе.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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