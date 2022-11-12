Владимир Зеленский рассказал о "невероятно жестоких" боях в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаки ВС РФ на Донбассе как крайне ожесточённое противостояние.
"Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал украинский лидер в своём ежедневном видеообращении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ встретят с украинскими флагами в Крыму, Мелитополе, Геническе и Донбассе.
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