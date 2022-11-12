Зеленский заявил, что ВСУ в Крыму встретят с флагами Украины: Никого не оставим

Владимир Зеленский рассказал о национальном подъёме на Украине, связанном с радостью от возвращения Херсона, которое вылилось в народное ликование с украинскими флагами.

Президент Украины уверен, что ВСУ на всех освобождённых территориях будут встречать также, как встречают в Херсоне.

"Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-то, кто ещё не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы ещё увидим много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим", — сказал Зеленский в своей речи.

Украинский лидер убеждён, что ВСУ предстоит освободить всю территорию страны.

"Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придём и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения", — спрогнозировал президент Незалежный.

Ранее военный корреспондент Александр Коц призвал усвоить жестокий урок после потери Херсона.