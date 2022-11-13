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Руководство ВСУ бросило боевиков в поле без средств обогрева и продовольствия

Силовые структуры

Военные украинской 120 бригады 173 батальона теробороны выразили недовольство в отношении своего руководства, которые оставили их на ночлег в поле без средств обогрева и продуктов питания.

"После вечерней поверки было доведено, что сегодня личный состав ночует в поле. Не обеспечили личный состав тёплыми вещами, карематами, спальниками, дневными сухпайками, то есть, продовольствия нет, блиндажей нет. Для проживания личного состава нет ничего", — говорится в видеосообщении.

Ранее общественный деятель и военнослужащий ВСУ Владимир Кухар сообщил, что после ухода ВСУ из Майорска отбить город будет нереально. У украинских подразделений поддержка артиллерии гораздо слабее по сравнению с российской, которая "раз в десять больше".

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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