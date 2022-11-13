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Кухар сообщил, что после оставления ВСУ Майорска отбить город обратно нереально

Силовые структуры

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Опытное, откуда идёт дорога на Авдеевку и Майорск. Благодаря этому становится возможным открыть шлюзы на дамбе и подать воду в Донецк и Горловку. Общественный деятель и военнослужащий ВСУ Владимир Кухар сообщил, что после ухода ВСУ из Майорска отбить город будет нереально.

Он отметил, что у украинских подразделений поддержка артиллерии гораздо слабее по сравнению с российской, которая "раз в десять больше".

Также Кухар отметил, что в Майорске находится часть инфраструктуры канала "Северский Донец — Донбасс", обеспечивающий водой Донецкую область.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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