Кухар сообщил, что после оставления ВСУ Майорска отбить город обратно нереально

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Опытное, откуда идёт дорога на Авдеевку и Майорск. Благодаря этому становится возможным открыть шлюзы на дамбе и подать воду в Донецк и Горловку. Общественный деятель и военнослужащий ВСУ Владимир Кухар сообщил, что после ухода ВСУ из Майорска отбить город будет нереально.

Он отметил, что у украинских подразделений поддержка артиллерии гораздо слабее по сравнению с российской, которая "раз в десять больше".

Также Кухар отметил, что в Майорске находится часть инфраструктуры канала "Северский Донец — Донбасс", обеспечивающий водой Донецкую область.