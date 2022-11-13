Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации. Сообщается, что армия Украины пыталась атаковать позиции ВС РФ сразу с трёх направлений. Однако российские войска вытеснили тактическую группу ВСУ, усиленную иностранными наёмниками, на минное поле и рассеяли противника в районе Стельмаховки ЛНР.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщает, что ВСУ потеряли больше 70 военных, а также танк, три бронемашины и два автомобиля.
Ранее украинский военный Кухар сообщил, что ВСУ оставили Майорск из-за слабой поддержки артиллерии.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.