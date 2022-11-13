Войска ВС РФ вытеснили группу ВСУ с наёмниками на минное поле в ЛНР

Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации. Сообщается, что армия Украины пыталась атаковать позиции ВС РФ сразу с трёх направлений. Однако российские войска вытеснили тактическую группу ВСУ, усиленную иностранными наёмниками, на минное поле и рассеяли противника в районе Стельмаховки ЛНР.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщает, что ВСУ потеряли больше 70 военных, а также танк, три бронемашины и два автомобиля.

Ранее украинский военный Кухар сообщил, что ВСУ оставили Майорск из-за слабой поддержки артиллерии.