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Рогов: ВСУ начнут наступление на Запорожском направлении через две недели

Силовые структуры

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предположил сроки начала активных действий ВСУ на Запорожском направлении. Накануне эксперт сообщал, что данный участок станет приоритетным для украинских войск, которые могут перебросить сюда до 40 тыс. человек.

"Мы в ожидании. Думаю, это ожидание продлится до момента перегруппировки ВСУ", — сказал Рогов.

Он считает, что линия фронта может обостриться в течение 1-2 недель. Эксперт отметил, что в Запорожской области преобладает степная зона и отсутствуют какие-либо естественные преграды.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ вытеснили группу ВСУ с наёмниками на минное поле в ЛНР.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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