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Матвийчук: Россия скоро применит на Украине все имеющиеся виды вооружения

Силовые структуры

В специальной военной операции российская армия не применяет все имеющиеся у неё средства поражения, так как Украина близкая нам страна, и эти территории когда-нибудь могут войти в состав России. Но скоро придётся задействовать весь арсенал оружия. Такое мнение высказал бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

Матвийчук: Россия скоро применит на Украине все имеющиеся виды вооружения

Он напомнил, что США в случае вооружённого конфликта сносят всё авиацией. Так американцы действовали в Ираке и Югославии.

Но Россия такого не допустила, заметил военный эксперт в беседе с "МК".

Он добавил, что на вооружении российской армии есть пятитонные авиабомбы. И чтобы уничтожить бункер президента Украины Владимира Зеленского, хватит всего одной такой.

Кроме того, есть "вакуумные бомбы", которые по своей мощи приближаются к малой ядерной бомбе. Их ВС РФ также не применяют, так как считают это негуманным, пояснил собеседник издания.

Не используются и новейшие разработки РФ в области космических технологий, которые могли бы свести с орбиты спутники Starlink.

"Мы много что ещё не задействовали, потому что, как я полагаю, надеемся достичь победы обычным вооружением", — заметил офицер.

Однако момент, когда Россия задействует всё вооружение, которое у неё есть, наступит довольно скоро, заключил Матвийчук.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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