Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом. Об этом пишет The Financial Times.
По мнению авторов статьи, РФ для создания такого импульса может взорвать ядерный заряд в космосе.
Такой импульс может вывести из строя всю технику в зоне поражения — и гражданскую и военную, утверждается в публикации.
Так, в частности, в Херсонской области могут отключиться системы управления плотинами, исчезнут свет, вода, отопление, выйдут из строя автомобили. Но такой шаг вызовет коллективный ответ НАТО, считает издание.
Ранее полковник в запасе Сергей Хатылев заявил, что американские "Хаймарсы" смогут от Херсона достать до Крыма, если США поставили ВСУ дальнобойные ракеты.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".