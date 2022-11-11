FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом

Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом. Об этом пишет The Financial Times.

По мнению авторов статьи, РФ для создания такого импульса может взорвать ядерный заряд в космосе.

Такой импульс может вывести из строя всю технику в зоне поражения — и гражданскую и военную, утверждается в публикации.

Так, в частности, в Херсонской области могут отключиться системы управления плотинами, исчезнут свет, вода, отопление, выйдут из строя автомобили. Но такой шаг вызовет коллективный ответ НАТО, считает издание.

Ранее полковник в запасе Сергей Хатылев заявил, что американские "Хаймарсы" смогут от Херсона достать до Крыма, если США поставили ВСУ дальнобойные ракеты.