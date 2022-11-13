Бывший глава ЛНР Баширов насчитал 200 тысяч наёмников в рядах ВСУ

За Киев уже готовы сражаться уже сотни тысяч наёмников, преимущественно из Польши, но на сегодня они маскируются.

Об этом сообщил бывший глава ЛНР, политолог Марат Баширов.

"Мы сражаемся с НАТО — это надо сказать честно. И хотя это такое прокси-войско, но против Херсона стояло примерно 70 тысяч наёмников. Это бывшие военные, которые служили в войсках разных стран НАТО", — в интервью каналу "Ваши новости" рассказывает эксперт.

По его словам, там стояли высокомотивированные обученные солдаты, а не парни с Дерибасовской или Крещатика.

Отвечая на, сколько же может быть наёмников всегов Незалежной, если только под Херсоном стояло 70 тысяч, Баширов назвал серьёзную цифру.

"Порядком 200 тысяч. То есть затраты Запада идут только на финансирование войны. Плюс, утилизация боеприпасов, которые хранятся или хранились на складах войск НАТО в Европе", — подытожил обозреватель.