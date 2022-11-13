Утром в порту Одессы после воздушной тревоги замечен пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
По его словам, ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, однако сообщений о взрывах в Одессе не поступало.
В порту Черноморска в районе Одессы сильный пожар, потвердил позже в своём аккаунте мессенджера военный обозреватель Борис Рожин. О прилётах по объекту также не сообщалось.
Напомним, вечером были замечены прилёты в Николаеве и Харькове.
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