Дандыкин заявил, что ВСУ не смогут прорваться в сторону Крыма

Украинские войска не смогут прорваться в сторону Крыма. В этом уверен капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, о чём он рассказал в интервью "ПолитЭксперту".

Он отметил, что армия РФ частично усилена мобилизованными. Линия фронта сократилась за счёт отвода войск из Херсона и образования новой линии обороны по левому берегу Днепра. Эксперт считает маловероятным её прорыв с учётом увеличения плотности российских войск.

"Киеву нужно думать о том, как выживать зимой, а не выступать по Крыму. Там оборона выстроена. Черноморский флот уже участвует в боевых действиях и своего слова последнего в спецоперации ещё не сказал", — подвел черту под планами ВСУ Дандыкин.