Глава МИД Литвы: Россия должна принять условия Киева

Страны Европейского союза планируют поддерживать Украину до тех пор, пока Москва не примет условия Киева, передаёт слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса агентство РИА Новости.

В понедельник в Брюсселе проводится совещание глав МИД стран членов Евросоюза, передают. Перед началом встречи Ландсбергис выступил в поддержку Украины. Глава МИД Литвы уверен, что страны ЕС будут продолжать поддерживать киевский режим и оказывать необходимую помощь.

"Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны. Важно, чтобы Европа направила послание о том, что поддержка Украины продолжится, пока они сами не придут к миру", — сказал Ландсбергис до начала совещания.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее отметил, что на данный момент Кремль не видит возможности для переговоров с Киевом, но власти Украины должны проявить добрую волю.