Многие европейские страны планируют принять участие в организации новой тренировочной миссии для представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель евродипломатии Жозеп Боррель.
Перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе он отметил, что официальный запуск программы подготовки украинских солдат запланирован на понедельник, 14 ноября.
"Многие страны ЕС готовы участвовать в тренировочной миссии", — указал Боррель.
По его словам, план по запуску обучения был реализован в короткие сроки. Как пояснил дипломат, организация тренировок для ВСУ — это "важное решение" Евросоюза.
Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует принимать новые ограничения в отношении Москвы на фоне проведения российской спецоперации. При этом он подчеркнул: техническая работа над возможным продолжением санкционной политики против РФ продолжается.
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