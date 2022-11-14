Боррель: многие страны ЕС готовы тренировать военных для усиления армии Украины

Многие европейские страны планируют принять участие в организации новой тренировочной миссии для представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель евродипломатии Жозеп Боррель.

Перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе он отметил, что официальный запуск программы подготовки украинских солдат запланирован на понедельник, 14 ноября.

"Многие страны ЕС готовы участвовать в тренировочной миссии", — указал Боррель.

По его словам, план по запуску обучения был реализован в короткие сроки. Как пояснил дипломат, организация тренировок для ВСУ — это "важное решение" Евросоюза.

Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует принимать новые ограничения в отношении Москвы на фоне проведения российской спецоперации. При этом он подчеркнул: техническая работа над возможным продолжением санкционной политики против РФ продолжается.