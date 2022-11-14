Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что власти объявят детали вероятной встречи российского лидера Владимира Путина с мобилизованными. В ходе мероприятия президент выскажется по поводу поддержки призывников, отметил пресс-секретарь главы РФ.
"Когда план Путина будет реализован, мы сообщим дополнительно", — подчеркнул Песков, слова которого передаёт РИА Новости.
Ранее журналисты properm.ru рассказали о задержании мобилизованного в Перми россиянина Михаила Жихарева. Руководство отстранило капитана от командования батальоном, заявили в СМИ.
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