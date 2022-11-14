Минобороны: армия РФ отразила новую атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российским военным удалось отразить новую атаку киевского режима на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, две мотопехотные роты Вооружённых сил Украины (ВСУ), усиленные наёмными солдатами, пытались перейти к наступлению неподалёку от населённого пункта Червонопоповка ЛНР. Отмечается, что попытка украинских боевиков начать атаку обернулась неудачей.

"На Краснолиманском направлении в результате активных действий войск РФ отражена атака ВСУ", — подтвердили в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении порядка 90 военных убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия лишилась пяти боевых бронированных машин и шести пикапов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на Краснолиманском направлении возникла непростая обстановка. При этом специалист подчеркнул: Вооружённые силы РФ продолжают отбивать атаки противника.