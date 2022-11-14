Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения западных СМИ о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Херсон, но напомнил, что город является частью территории России.
"Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации", — сказал Песков.
В субботу, 12 ноября, Зеленский назначил представителя украинской администрации в Херсоне, который ввёл в городе комендантский час с 17.00 до 08.00.
В среду, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.
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