Песков напомнил Зеленскому, что Херсон — это Россия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения западных СМИ о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Херсон, но напомнил, что город является частью территории России.

"Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации", — сказал Песков.

В субботу, 12 ноября, Зеленский назначил представителя украинской администрации в Херсоне, который ввёл в городе комендантский час с 17.00 до 08.00.

В среду, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.