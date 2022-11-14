Глава Курской области: ВСУ сбросили с дрона бомбу на жилой дом в селе Замостье

Руководитель Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке армии Украины на многоквартирный дом в селе Замостье. По информации чиновника, никто не пострадал.

При этом, как отметил глава региона, из-за взрывчатки, которую на здание сбросил беспилотник, повредились окна, крыша и машина.

"После оценки ущерба приступим к восстановительным работам", — добавил Старовойт.

Ранее он обвинил ВСУ в попытке повредить местные электрические сети. По информации губернатора, противник намеревался сбросить с БПЛА взрывчатку на подстанцию Глушковской РЭС.