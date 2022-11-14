Руководитель Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке армии Украины на многоквартирный дом в селе Замостье. По информации чиновника, никто не пострадал.
При этом, как отметил глава региона, из-за взрывчатки, которую на здание сбросил беспилотник, повредились окна, крыша и машина.
"После оценки ущерба приступим к восстановительным работам", — добавил Старовойт.
Ранее он обвинил ВСУ в попытке повредить местные электрические сети. По информации губернатора, противник намеревался сбросить с БПЛА взрывчатку на подстанцию Глушковской РЭС.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.