Старовойт: ВСУ атаковали дроном подстанцию Глушковской РЭС в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о попытках ВСУ повредить районные электрические сети.

Глава региона сообщил, что украинские военные намеревались сбросить с беспилотного летательного аппарата взрывчатку на подстанцию Глушковской РЭС.

Губернатор отметил, что объект получил незначительные повреждения. Подачу энергии, несмотря на инцидент, подавать не прекращали.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрела села Гуево в Курской области пострадали пять человек.