Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о попытках ВСУ повредить районные электрические сети.
Глава региона сообщил, что украинские военные намеревались сбросить с беспилотного летательного аппарата взрывчатку на подстанцию Глушковской РЭС.
Губернатор отметил, что объект получил незначительные повреждения. Подачу энергии, несмотря на инцидент, подавать не прекращали.
Ранее сообщалось, что в ходе обстрела села Гуево в Курской области пострадали пять человек.
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