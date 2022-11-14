ВСУ признали превращение Днепра в линию фронта в Херсонской области

Войска ВС РФ отошли из Херсона с правого берега Днепра. Река может превратиться в линию фронта. Об этом заявил официальный представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Сейчас российская армия продолжает укрепление позиций на левобережье Днепра, где находится большая часть Херсонской области. ВС РФ используют средства ПВО. Украинская сторона полагает, что войска РФ могут построить инженерные сооружения и укрепрайоны с блиндажами за Днепром. Игнат полагает, что всё это создаёт угрозу для ВСУ.

Ранее Сергей Фомченков сообщил о резком обострении обстановки на Сватовском направлении.