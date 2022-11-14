Фомченков сообщил о резком обострении обстановки на Сватовском направлении

В районе Кременная — Сватово продолжаются боевые действия. Комат "Русского Легиона" ("Барс-13") Сергей Фомченков (с позывным Фомич) проинформировал о ситуации на фронте.

Он сообщает о резком обострении обстановки на Сватовском направлении. Вчера российские войска были вынуждены оставить село Макеевка и отойти. Сегодня ВСУ продолжают давить с этого участка в сторону трассы Кременная — Сватово.

Через территорию Серебрянского лесничества южнее Кременной противник подходит к окраинам города и обстреливая оборону ВС РФ. Так ВСУ окружают населённый пункт с двух направлений.

"Как и предполагалось, противник ведёт на нашем участке фронта активные наступательные действия. По всей видимости, подтянув новые резервы", — полагает командир Фомченков.

Ранее сообщалось об уничтожении артиллерией ВС РФ полевого лагеря ВСУ на Днепре.