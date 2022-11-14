В районе Кременная — Сватово продолжаются боевые действия. Комат "Русского Легиона" ("Барс-13") Сергей Фомченков (с позывным Фомич) проинформировал о ситуации на фронте.
Он сообщает о резком обострении обстановки на Сватовском направлении. Вчера российские войска были вынуждены оставить село Макеевка и отойти. Сегодня ВСУ продолжают давить с этого участка в сторону трассы Кременная — Сватово.
Через территорию Серебрянского лесничества южнее Кременной противник подходит к окраинам города и обстреливая оборону ВС РФ. Так ВСУ окружают населённый пункт с двух направлений.
"Как и предполагалось, противник ведёт на нашем участке фронта активные наступательные действия. По всей видимости, подтянув новые резервы", — полагает командир Фомченков.
Ранее сообщалось об уничтожении артиллерией ВС РФ полевого лагеря ВСУ на Днепре.
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