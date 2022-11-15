Военные ВС РФ применяют ретрансляторы на Украине для улучшения качества связи

В ходе спецоперации на Украине связисты 6-й армии Западной группировки войск ВС РФ используют ретрансляторы для улучшения качества приёма и дальности сигнала. Об этом рассказал РИА Новости боец с позывным "Нептун", проходящий службу на Харьковском направлении.

"Мы вешаем ретранслятор для радиостанции Р-187 П1, потому что дальность у нас большая, и чтобы усилить и улучшить качество связи, мы, соответственно, сейчас будем вешать этот ретранслятор", — сказал военнослужащий.

Благодаря новому оборудованию улучшится взаимодействие подразделений и управление войсками, а также скорость передачи данных.

Ранее сообщалось об уничтожении армией России подразделения польских наёмников и бронеавтомобиля ВСУ.