Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции в Донбассе. Наши войска уничтожают противника по всему фронту.
Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе российской армии, которая уничтожила подразделение польских наёмников, а также подбитый австралийский бронеавтомобиль "Бушмастер".
Telegram-канал издания опубликовал видеоролик с места происшествия, но Pravda.Ru не публикует его из этических соображений.
Ранее сообщалось об уничтожении союзными войсками полевого лагеря ВСУ на одном из безлюдных островов на Днепре. В результате военнослужащих разорвало на части.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.