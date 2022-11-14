Войска ВС РФ уничтожили подразделение польских наёмников и бронеавтомобиль ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции в Донбассе. Наши войска уничтожают противника по всему фронту.

Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе российской армии, которая уничтожила подразделение польских наёмников, а также подбитый австралийский бронеавтомобиль "Бушмастер".

Telegram-канал издания опубликовал видеоролик с места происшествия, но Pravda.Ru не публикует его из этических соображений.

Ранее сообщалось об уничтожении союзными войсками полевого лагеря ВСУ на одном из безлюдных островов на Днепре. В результате военнослужащих разорвало на части.