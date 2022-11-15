Штаб ДНР сообщил, что войска ВС РФ освободили Опытное на Авдеевском направлении

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное на Авдеевском направлении.

"По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное", — такое сообщение опубликовало ведомство в своём Telegram-канале.

Ранее аналогичную информацию подтверждал военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов. Он сообщал, что подразделения Донецкого армейского корпуса вместе с артиллеристами 238-й бригады взяли Опытное под полный контроль, отвоевав у противника важный огневой рубеж.