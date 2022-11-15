Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное на Авдеевском направлении.
"По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное", — такое сообщение опубликовало ведомство в своём Telegram-канале.
Ранее аналогичную информацию подтверждал военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов. Он сообщал, что подразделения Донецкого армейского корпуса вместе с артиллеристами 238-й бригады взяли Опытное под полный контроль, отвоевав у противника важный огневой рубеж.
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