Российские военные достигли успехов в Донецкой Народной Республике (ДНР), освободив ряд ключевых населённых пунктов. Об этом пишут в своём новом отчёте эксперты Института изучения войны (ISW) США.
Российские войска активизировали наступательные операции в ДНР и захватили территорию вокруг Артёмовска и к юго-западу от Донецка, добавили американские аналитики.
Они также отметили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная и столкнулись с российскими войсками возле Белогоровки.
ВСУ также предприняли неудачный рейд на Кинбурнскую косу, заключают военные эксперты.
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