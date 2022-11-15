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ISW: ВС РФ достигли успехов в ДНР, освободив ряд ключевых населённых пунктов

Силовые структуры

Российские военные достигли успехов в Донецкой Народной Республике (ДНР), освободив ряд ключевых населённых пунктов. Об этом пишут в своём новом отчёте эксперты Института изучения войны (ISW) США.

Российские войска активизировали наступательные операции в ДНР и захватили территорию вокруг Артёмовска и к юго-западу от Донецка, добавили американские аналитики.

Они также отметили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная и столкнулись с российскими войсками возле Белогоровки.

ВСУ также предприняли неудачный рейд на Кинбурнскую косу, заключают военные эксперты.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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