ISW: ВС РФ достигли успехов в ДНР, освободив ряд ключевых населённых пунктов

Российские военные достигли успехов в Донецкой Народной Республике (ДНР), освободив ряд ключевых населённых пунктов. Об этом пишут в своём новом отчёте эксперты Института изучения войны (ISW) США.

Российские войска активизировали наступательные операции в ДНР и захватили территорию вокруг Артёмовска и к юго-западу от Донецка, добавили американские аналитики.

Они также отметили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная и столкнулись с российскими войсками возле Белогоровки.

ВСУ также предприняли неудачный рейд на Кинбурнскую косу, заключают военные эксперты.