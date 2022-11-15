Поддубный: ещё один мощный укрепрайон ВСУ пал под натиском армии России

Ещё один мощный укрепрайон вооружённых сил Украины (ВСУ) пал под натиском армии России на Авдеевском направлении. Так прокомментировал заявление штаба территориальной обороны ДНР об освобождении посёлка Опытное военный журналист Евгений Поддубный.

Репортёр отметил в своём Telegram-канале, что первая информация об освобождении населённого пункта поступила еще 11 ноября, когда в посёлок вошли батальон Спарта" и 1-я мотострелковая Славянская бригада армии ДНР.

С позиций в Опытном противник на протяжении многих лет обстреливал Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки и окрестности Ясиноватой, напомнил военкор.

Он добавил, что сейчас на севере от Донецка идут мощные артиллерийские дуэли, а ВСУ бьют по вышеуказанным районам столицы ДНР также из Нетайлово и Орловки.