Российские военные полностью освободили населённый пункт Павловка в ДНР, уничтожив до 1400 украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились двух самолётов Су-25 и вертолёта Ми-8 в результате активного наступления армии России. Отмечается, что Киев также потерял 12 танков, 27 боевых машин пехоты (БМП) и порядка 30 других бронированных машин.
Кроме того, на этом направлении бойцы РФ поразили свыше 25 автомобилей ВСУ, 28 беспилотников и шесть артиллерийских орудий, среди которых оказались две американские системы М777.
"Полностью освобождён населённый пункт Павловка. В ходе боёв российские войска уничтожили до 1400 украинских военнослужащих", — подтвердили в Минобороны.
Павловка перешла под полный контроль Вооружённых сил РФ в понедельник, 14 ноября. Как пояснили в оборонном ведомстве, это позволит укрепить позиции российских солдат на Угледарском направлении и продолжить наступление на ВСУ.
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