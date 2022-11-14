В Донецкой Народной Республике полностью освобожден населённый пункт Павловка, сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, за Павловку российские войска вели упорные бои с ВСУ. В результате успешных действий армия РФ сегодня, 14 ноября, полностью выбила украинские войска из населённого пункта.
Взятие Павловки даёт возможность российским военным укрепиться на Угледарском направлении и продолжать наступление на ВСУ.
Также по данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки были нанесены удары по трём украинским пунктам управления.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.