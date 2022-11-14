Минобороны РФ: российская армия освободила Павловку в ДНР

В Донецкой Народной Республике полностью освобожден населённый пункт Павловка, сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за Павловку российские войска вели упорные бои с ВСУ. В результате успешных действий армия РФ сегодня, 14 ноября, полностью выбила украинские войска из населённого пункта.

Взятие Павловки даёт возможность российским военным укрепиться на Угледарском направлении и продолжать наступление на ВСУ.

Также по данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки были нанесены удары по трём украинским пунктам управления.