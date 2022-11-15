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Онуфриенко сообщил, что Алёшки и Каховка остаются под контролем ВС РФ

Силовые структуры

Населённые пункты Каховка и Алёшки находятся под контролем армии России. Противник предпринимал попытки высадки десанта, но ДРГ ВСУ были уничтожены. На данном направлении пока не стоит ожидать наступления, считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

"Информационное напряжение в данной ситуации началось со слов некоторых блогеров о том, что наши отступили из Каховки и Алёшек. Тем не менее по состоянию на утро Каховка и Алёшки контролируются нашими войсками", — пояснил аналитик в беседе с изданием "Взгляд".

Сейчас противник перебрасывает освободившиеся силы в Донбасс, в частности, под Артёмовск.

Напоминаем, что ранее ВСУ произвели обстрел города Алёшки в Херсонской области.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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